Kahramanmaraş\'ta Deprem Konutları Yapılıyor

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Kahramanmaraş'ta dev kayaların tahrip ettiği köyde deprem konutları yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde dağlardan kopan dev kayaların tahrip ettiği köyde yapımı devam eden konutlar hızla yükseliyor. Köy evlerinin bir kısmı tamamlanıp çevre düzenlenmesi yapılırken bir kısmının ise temel çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde 6 Şubat depremleri sırasında dağlardan koparak mahalleye yuvarlanan dev kaya kütlelerinin oluşturduğu tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor. Hem yaşam alanlarını hem de ulaşımı olumsuz etkileyen tahribatın ardından devlet kurumları hızlı bir şekilde harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgeyi detaylı bir şekilde inceleyerek, mahallede yaşayan afetzedelerin tahliyesini gerçekleştirdi. Afet sonrası 1.500 rakımlı dağın eteklerinde bulunan Avcılar Mahallesi'nin 3 kilometre batısındaki ormanlık alan, yerleşim alanına dönüştürüldü. Geçici barınma çözümü olarak konteyner evler yerleştirilen mahallede, yaklaşık 90 haneden oluşan halk konteynerlere taşındı. Afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak için hak sahipliği çalışmaları kısa sürede tamamlanırken, mahalleye 82 köy tipi konut inşa edilmesine karar verildi. Modern ve dayanıklı yapıların oluşturulduğu bölgedeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Mahalle sakinleri, bir yandan evlerine kavuşmayı beklerken, bir yandan da geçmişte yaşadıkları zorlukları unutmaya çalışıyor. Yeni yapılan konutların dayanıklılığı ve konforu, afetzedelerin geleceğe dair umutlarını artırıyor. Projenin 2025 yılı içinde tamamlanarak ailelere teslim edilmesi planlanıyor. Afetzedeler, bölgede gösterilen hızlı müdahale ve barınma projeleri için devlete teşekkür ederken, çalışmaların tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getiriyor.

Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, deprem sonrası kaya düşmeleri ile evlerin hasar aldığını belirterek, "Önce çadır kurulumu ardından konteyner kurulumu sonrası köy evleri çalışmalarına başlanmıştı. Şuanda 34 köy evimiz tamamlandı teslim edilecek. Kalan 50 köy evimizin temeline yeni başladık onları da önümüzdeki yıla teslim edilecek diye umuyoruz" dedi.

Depremzede Bilal Demir ise, "Köy evlerimiz yapılıyor bizler de burada el birliği ile çalışıyoruz bir an önce evlerimize geçmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.