Kahramanmaraş\'ta Deprem Yıkımı Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde ağır hasar gören 2 bloktan oluşan 9 katlı apartmanlar iş makinesiyle yıkıldı.
Hafriyatlar iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.???????
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