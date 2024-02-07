Kahramanmaraş\'ta depremde hayatını kaybeden öğrenciler sınıflarında anıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat'ta 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden öğrenciler sınıflarında anıldı.
Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğretmen ve öğrenciler, yaşamını yitiren Elife Çomruk ile Zübeyde Özbek'in sıralarına karanfil bıraktı.
Duygu dolu anların yaşandığı anma programında, öğrenciler ölen arkadaşlarının fotoğraflarıyla hasret giderdi.
"Arkadaşımla en çok sohbet etmeyi özledim"
Elife Çomruk'un sıra arkadaşı Rahime Sivrikaya, arkadaşıyla yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutmakta ve konuşmakta zorlandı.
Sivrikaya, arkadaşının kendisiyle kurduğu bağdan dolayı kendini çok özel hissettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Elif çevresindeki insanlarla çok samimiyet kurmuyordu. Kendi halinde sessiz biriydi. Arkadaş ortamında o kadar eğlenceli, o kadar arkadaş canlısıydı ki, benimle olan samimiyetinden dolayı kendimi çok özel hissediyordum. Çünkü diğerlerine karşı öyle değildi. Çok renkli bir kişiliğe sahipti, hep eğleniyorduk, hep gülüyorduk. Onu çok seviyorum ve çok özlüyorum."
Zübeyde Özbek'in sıra arkadaşı Perihan Başıaçık ise arkadaşını çok özlediğini, onun öldüğüne hala inanamadığını söyledi.
Özbek'in en yakın arkadaşının kendisi olduğunu anlatan Başıaçık, şunları anlattı:
"Benim için çok özel bir insandı. Kendisi yakın hissettiği için benimle çok konuşurdu. Çok neşeliydi, çok cıvıl cıvıl bir insandı. Onunla sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi o kadar çok özledim ki. İnsan hala inanamıyor, çıkıp bir yerlerden gelecekmiş gibi hissediyorum."
Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik de programda emeği geçenlere teşekkür ederek hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.
Öğretmenler ve öğrenciler daha sonra Türkoğlu Mezarlığına giderek Çomruk ve Özbek'in kabirlerine karanfil bıraktı.
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