Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartman için adalet nöbeti başlatıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartman için adalet nöbeti başlatıldı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda hayatını kaybeden 51 kişinin yakınları, adalet nöbeti başlattı. Aileler, adaletin hala var olduğunu ispat etmek ve benzer olayların yaşanmaması için seslerini duyurmak amacıyla bir araya geldi. Furkan Apartmanı davasının karar duruşması öncesinde başlatılan adalet nöbetiyle, depremde kaybedilenlerin anısına gereken adımların atılması talep ediliyor.

29.06.2024 21:05
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(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nda yakınlarını yitiren aileler, basın açıklaması yaparak adalet nöbeti başlattı. Aileler adına konuşan Seçkin Şahin, "Bu ülkede adaletin hala var olduğunu ispat edecek duyarlı hakim ve savcılara sesimizi duyurmak için buradayız. 'Bundan sonra bu ülkede adalet yok mu?' dememek ve dedirtmemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan apartmanın önünde yaşamını yitiren 51 yurttaş için adalet nöbeti başlattı. Aileler adına basın açıklaması yapan Seçkin Şahin, 6 Şubat 2023'te Furkan Apartmanı'nın 6 saniyede yıkıldığını ve 51 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Şahin, 19 Temmuz'da görülecek olan Furkan Apartmanı davasının karar duruşması olacağını vurguladı ve adalet nöbetine başladıklarını açıkladı.

"Seninde oğlun, kızın, annen, baban, eşin gitmesin diye buradayız"

"Biz sevdiklerimizi depremden dolayı kaybetmedik çünkü deprem öldürmez" diyen Şahin, şöyle konuştu:

"Sizin binanızda da para hırsı için kolon kesilebilir ya da müteahhit daha fazla kazanmak için malzemeden çalıp kaçak kat çıkabilir. Bugün bizim başımıza gelen yarın sizin başınıza gelebilir. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Tepki gösteriyorsunuz, gidenleriniz geri gelecek mi? Bu ülkede adalet yok ki ya da kader diye… Evet, gidenlerimiz geri gelmeyecek özellikle kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Bunu kabul etmek en çok bize zor. Ama senin de oğlun, senin de kızın, senin de annen, senin de baban, senin de eşin gitmesin diye buradayız."

"Bu kader değil cinayettir"

Hakim ve savcılara seslenen Şahin, "Bu ülkede adaletin hala var olduğunu ispat edecek duyarlı hakim ve savcılara sesimizi duyurmak için buradayız. 'Bundan sonra bu ülkede adalet yok mu?' dememek ve dedirtmemek için buradayız. Bunun aslında bir kader olmadığını, bir cinayet olduğunu belirtmek için buradayız. Binada kolon kesiği olmasaydı, müteahhit ve ilgili kurumlar işini düzgün yapsaydı ve bu halde yıkılmış olsaydı işte o zaman kader olurdu. Yani tedbir alınıp takdir Allah'a bırakılsaydı o zaman kader olurdu. Ama tedbir alınmadı bu nedenle kader değil cinayet demek için buradayız" diye konuştu.

Şahin açıklamasının devamında, "Gel hep birlikte 6 Şubat'ta yaşadıklarımızı tekrar yaşamayalım diye, sesimizi birlikte duyuralım diye, hepimiz için lazım olan adaleti gel birlikte arayalım diye destek ol. Yaşama hakkımız bir daha elimizden alınmasın diye destek ol. Bir daha depremde ölmeyelim destek ol" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartman için adalet nöbeti başlatıldı - Son Dakika

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