Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Dolandırıcılık Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

03.05.2025 13:01
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Kahramanmaraş merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale'de 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda, kripto borsalarının sahte sitesini yapan şüphelilerin hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadiyle mağdurların hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri tespit edilmiş, 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • ninafuller:
    The only thing brighter than the moonlight is the desire I see in your eyes. Let's see where it takes us tonight. f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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