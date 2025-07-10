Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Modeli Başarısı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Modeli Başarısı

10.07.2025 12:05
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219 koruyucu aile, deprem sonrası 319 çocuğa sıcak bir yuva sağladı; aile yapısı güçlendi.

Kahramanmaraş'ta 219 çift, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından devlet korumasındaki çocuklar için uygulanan "Koruyucu Aile" modeli kapsamında 319 çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 6 Şubat'taki depremler sonrasında aile bütünlüğü zarar gören ya da çeşitli nedenlerle öz bakım imkanı bulunmayan çocukların hem barınma hem de duygusal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar sayesinde çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini destekleyecek aile ortamları sağlanırken, uzman ekipler tarafından titizlikle değerlendirilen başvuruların ardından çocuklar, gönüllü ailelerin yanlarına yerleştirildi.

Koruyucu aile uygulamasının başarıyla yürütüldüğü Kahramanmaraş, yalnızca afetin yaralarını sarmakla kalmadı, aynı zamanda çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici aile ortamlarında büyümesine öncülük ederek örnek kentlerden biri haline geldi.

En fazla koruyucu aile başvurusu alan il

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, AA muhabirine, kentin "Koruyucu Aile" modelinde Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Kentin geçmişten gelen güçlü aile yapısına ve kadim dayanışma geleneğine sahip olduğunu, koruyucu aile uygulamasının da bu yüzden çok benimsendiğini dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, nüfus yoğunluğuna oranla en fazla koruyucu aile başvurusu alan ve farkındalık çalışmalarıyla Türkiye'de ilk sırada yer alan il olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, Türkiye genelinde çocuk kuruluşlarını kapatarak aile odaklı hizmet modeline geçişte de yine ilk sırada yer alıyoruz. Bununla birlikte bu hizmetten aktif olarak yararlanan ve yararlanacak çocuklarla ailelere yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve yapılan tanıtım-farkındalık faaliyetleri de bu başarıda önemli rol oynamaktadır."

319 çocuk koruyucu aile yanında

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana (30 Haziran'a kadar) 219 koruyucu aile ile 319 çocuğun bir arada yaşamaya başladığını anlatan Bozkurt, il genelinde koruyucu aile olmak için başvuruda bulunan 42 ailenin de incelendiğini bildirdi.

Çocukların ihtiyaçları için 23,5 milyon lira destek sağlandığını aktaran Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem sonrası özellikle ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara da öncelik verdik. Şehrimizde annesini, babasını ya da her iki ebeveynini kaybeden yaklaşık 650 çocuğumuz bulunuyor. Bu çocuklardan 62'si, 45 aile yanında koruyucu aile hizmetinden yararlanıyor. Amacımız, öncelikle birinci derece yakınları olmak üzere tüm çocuklarımızı aile sıcaklığıyla buluşturmak ve onların daha güvenli, sağlıklı ortamda yetişmelerini sağlamak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deprem, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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