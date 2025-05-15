Kahramanmaraş'ta Öfke Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Öfke Cinayeti

Kahramanmaraş\'ta Öfke Cinayeti

Mesut Kazancı, su isteği üzerine çıkan kavgada sopalarla dövülerek öldürüldü. Duruşma başladı.

15.05.2025 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta 1 çocuk babası Mesut Kazancı'nın (29) su istediği iş yerinde çıkan tartışmada sopalarla dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı (38), "Erman Nacar, 'Su ver de içsin' dedi. Ben de suyu uzattım ama kendisi beni onu dövenlerden sandığı için bana vurdu. Ben de bir anlık öfkeyle kendimi savundum" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti maktulün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikanın önünde 6 Eylül 2024'te meydana gelen olayda; kasap Mesut Kazancı çalışanlardan su istedi. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Mesut Kazancı sopalarla dövülerek öldürüldü. Kazancı'nın dövüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülenirken, soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. Görüntülerde Kazancı yerde yatarken sopayla vurduğu görülen Gül Ahmet Irmalı ile Erman N. (43), Abdullah H. (25), Veysel D. (39) ve Yusuf Ü. (38) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle, olaya ait görüntüleri sildirdiği öne sürülen Nacar'ın kardeşi Hacer D. (35) hakkında ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 5 sanığın suçu iştirak halinde işledikleri belirtilen davanın ilk duruşmasına; tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, tutuksuz sanıklar Veysel D. ve Abdullah H. ile Mesut Kazancı'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Yusuf Ü. ise SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Erman N. ile Hacer D. duruşmada yer almadı.

'TAHTA TAKOZLA VURDULAR'

Duruşmada ilk olarak Gül Ahmet Irmalı savunma yaptı. Irmalı, "Mesut Kazancı su isteyince Erman N. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Erman N. ve Mesut Kazancı depo içerisine girdiler. Bu esnada iş yeri çalışanları Veysel, Abdullah ve şu an ismini hatırlayamadığım bir kişi olaya müdahil oldu. Bu olay esnasında dışarıdaydım. Tekme, tokat ellerine ne geçtiyse vurdular. Tahta takozla vurdular. Daha sonra bu şahıs ellerinden kurtuldu. Erman N., 'Su ver de içsin' dedi. Ben de suyu uzattım ama kendisi beni onu dövenlerden sandığı için bana vurdu. Ben de bir anlık öfkeyle kendimi savundum. Erman ile Mesut kavga ederken, diğerleri de Mesut'u dövdü. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

Mahkeme başkanı daha sonra emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri okuyup çelişki olduğunu söylemesi üzerine Gül Ahmet Irmalı, diğer sanıkların kendisini ve ailesini tehdit ettiği için polis merkezinde o şekilde ifade verdiğini, gerçek beyanlarının mahkemedeki beyanları olduğunu söyledi.

'HORTUMLA ARABAYA VURDU'

Veysel D. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, su istemeden dolayı başlayan tartışmada Erman N.'nin içeri girdiğini, bu sırada da Mesut Kazancı'nın Erman N.'nin peşinden koşarken birlikte düştüklerini öne sürdü. Kendisinin ayırmak için müdahale ettiğini belirten Veysel D., "Daha sonra Mesut Kazancı'yı sakinleştirmeye çalıştık. 'Su içeceğim' dedi, hortumla herkese su tuttu. Hortumla arabaya vurdu. Ahmet Irmalı, 'Nasıl benim arabama zarar verirsin' diye adama vurmaya başladı. Bayağı vurdu hatta 'Vurma' diye de bağırdım. Yere düşünce ambulansı aramalarını istedim. İçerideki kavgada hiç kimsede sopa yoktu, adamı ayırmaya çalıştık" dedi.

'AHMET DE MESUT'A VURDU'

Yusuf Ü. ise savunmasında TIR şoförü olduğunu ve aracı park edip iş yerine geldiğinde Erman N., Abdullah H. ve Veysel D.'yi, Mesut Kazancı'nın üzerinde yattığını gördüğünü belirterek, "Ondan sonra Mesut Kazancı su istedi. Hortum verdiler ama su içmeyip, hortumu etrafa savurdu ve daha sonra arabaya vurunca Ahmet de Mesut'a vurdu" diye konuştu.

'MESUT ABİYE VURMAYA BAŞLADI'

Abdullah H. de suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin sadece Mesut Kazancı'yı sakinleştirmeye çalıştığını ve Kazancı'ya vurmadığını ifade eden Ahmet H., "Benim elimde kesinlikle sopa yoktu ve Mesut abiyi de darbetmedim. Dışarıda Yusuf ve Veysel'in elinde sopa vardı ama vurduklarını görmedim. Mesut abi, Ahmet'e kesinlikle vurdu. Ahmet, 'Aracıma zarar veriyor' diye Mesut abiye vurmaya başladı. Her yerine vuruyordu, omzuna vuruyordu. Tabiricaizse Allah ne verdiyse vuruyordu" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLERİ SİLMEMİZİ İSTEDİ'

Sanıklardan sonra tanıklar da dinlendi. Suriyeli İbrahim Elbab, kavganın nasıl başladığını görmediğini, kendisinin olay yerine gittiğinde Abdullah H. ve Veysel D. tarafından Mesut Kazancı'nın yere yatırıldığını gördüğünü, Kazancı'nın daha sonra ayağa kalkıp dışarı çıktığını, su hortumuyla Gül Ahmet Irmalı'nın aracına vurduğunu söyledi. Elbab, "Ahmet de sinirlendi, tahtayı alıp vurdu. Muhammed 3 tane görüntü çekmiş ve bana gönderdi. Ben de patronun eşine attım. Hacer, paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi" dedi.

DURUŞMA SONRASI TEPKİ

Diğer yandan Mesut Kazancı'nın eşi Sena, annesi Gül ve babası Ahmet Kazancı tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtip, cezalandırılmalarını istedi. Ailenin avukatları da Mesut Kazancı'nın sanıklar tarafından müşterek halinde öldürüldüğünü söyleyip, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Gül Ahmet Irmalı'nın tutukluluk halinin devamına, olay gününe ait 112 kayıtlarının istenmesine, Mesut Kazancı'nın kesin ölüm nedeni için Adli Tıp'tan rapor istenmesine, diğer sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine karar verip, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi. Öte yandan duruşma sonunda Mesut Kazancı'nın yakınları, diğer sanıklar için tutuklama kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gül Ahmet, Güncel, Kavga, Çocuk, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Öfke Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor

17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:03
Ünlü oyuncu Timur Acar’dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
23:47
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama
Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:13
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 18:44:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Öfke Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.