Kahramanmaraş'ta Orta Hasarlı Binaların Güçlendirme Çalışmaları Başladı

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Kahramanmaraş'ta orta hasarlı konutların güçlendirme çalışmalarına başlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan binalarda ruhsatlandırma çalışmaları sonrası güçlendirme işlemlerine başlandı.

Kahramanmaraş'ta imar ve inşa vizyonu doğrultusunda tüm alanlarda kalıcı konutlar, köy evleri ve yerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Deprem sonrası 'Orta hasar' alan konut ve iş yerlerinde güçlendirme çalışmaları ise başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili belediyelerin kontrolü neticesinde güçlendirilebilir diyerek ruhsat verilen bina sayısı bin 250 olarak tespit edildi.

6 Şubat depremleri sonrası 6 bin 48 bina Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca orta hasarlı olarak belirlendi.

İl genelinde Bunlardan 3 bin hak sahibi binalarının güçlendirilmesi için Büyükşehir Belediyesine müracaat etti.

Büyükşehir Belediyesi gerekli incelemeler sonrasında bunlardan bin 250 orta hasarlı binanın ruhsat alabileceğini duyurdu. Uzman mühendisler tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda binanın hasar durumu ve güçlendirme ihtiyacı belirlenen konutlarda, kontrollü çalışmalar başladı. Güçlendirme süreci, genellikle hasarlı olan bölümlerin onarımı ve tüm binanın depreme dayanıklılığının arttırılması üzerine odaklandı.

Kahramanmaraş'ta orta hasarlı bina güçlendirme çalışmaları sırasında, öncelikle hasarlı bölümler onarılıyor. Mevzuat ve yönetmeliklere harfiyen uyan ve istenilen tüm belge ve inşaat kriterlerine göre çalışma yürüten firmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Yapı Denetim teknik kadrosu denetliyor. Daha sonra ise, bina genelinde güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Mehmet Erşan, "Binamızda güçlendirme çalışması başladı. Demirlerimiz bağlanıyor duvarlar örülüp sıvalarımız yapılacak. Vatandaşlarımızın bir kısmı kirada, bir kısmı konteynerde ve bu vatandaşlar tekrardan kendi evlerine geçecekler" ifadesini kullandı.