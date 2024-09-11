Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan sopalı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül'de iki kişi arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflardan Mesut Kazancı (29) aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Kazancı, müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi göz altına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Sopalı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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