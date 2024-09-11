Kahramanmaraş'ta Sopalı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Sopalı Kavga: Bir Ölü

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan sopalı kavgada yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı.

11.09.2024 00:16
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Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan sopalı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül'de iki kişi arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan Mesut Kazancı (29) aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Kazancı, müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi göz altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Dulkadiroğlu, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Sopalı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika

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