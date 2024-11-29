Kahramanmaraş\'ta Turizm Çalıştayı

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Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinin turizim potansiyelini harekete geçirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak adına çalıştay düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (KSÜ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğiyle Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kentin tanıtımına yönelik kısa film gösterimi ile müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçeyi ve şehri hem yerel hem de ulusal arenada cazip bir destinasyon haline getirmek olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın gerek fiziki gerekse beşeri coğrafya özellikleri ile adeta bir açık alan müzesini andıran doğal ve kültürel hazineye sahip bir şehir olduğunu aktaran Toptaş, "Kahramanmaraş'ımızın potansiyelini saymakla bitiremeyiz, birkaçından bahsetmemiz gerekirse eğer, geleneksel el sanatlarımız, bakırcılık ve ahşap oymacılığı, gastronomisi ki bugün şehrimiz hakikaten 300 rakımdan 3 bin rakıma ulaşan rakım farklılıkların olduğu bir şehir. Kahramanmaraş'ımızın turizm potansiyeli saymakla bitiremeyiz." diye konuştu.

Toptaş, geleneksel el sanatları, bakırcılık ve ahşap işletmeciliği, zengin mutfak kültürü, tarihi mekanları bulunan kentin, Hititler döneminden kalan Kahramanmaraş kalesi, Çukurhisar kaya mezarları ve bundan 14 bin yıl öncesine ait yaşam belirtilerinin olduğu Döngeldeki Direkli Mağarası gibi tarihi alanların bunlardan bazıları olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş'ın yaylaları, kaplıcaları, doğal mağaraları, termal su kaynakları, gölleri ile de adından söz ettiren bir kent olduğunun altını çizen Toptaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şehrimizi şiir ve edebiyatın başkenti olarak ifade ediyoruz. Bu özelliklerimiz, sadece turistik değerler değil aynı zamanda bölgesel kalkınmamızın önemli birer taşlarıdır. Bugün burada, Kahramanmaraş için ne yapabiliriz sloganıyla başlattığımız bu çalıştay, sadece bir fikir alışverişi platformu değil aynı zamanda geleceğe dair somut adımların atılacağı bir buluşma noktasıdır."

Topkaş, Onikişubat Belediyesi olarak, şehri yeniden ayağa kaldırmak ve turizmi bu kalkınmanın merkezine yerleştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalıştayın bir paydaşı olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle büyüleyici bir şehir olduğunu, söz konusu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve şehrin turizm sektöründe hak ettiği yeri almasının büyük önem taşıdığına işaret eden Yasım, " Turizm, bir kalkınma aracıdır, istihdam yaratır, yerel ekonomiyi canlandırır, altyapı yatırımlarını teşvik eder ve en önemlisi, kültürel değerlerimizin korunmasına katkı sağlar. Kahramanmaraş, hem Doğu Akdeniz'in hem de İç Anadolu'nun kesişim noktasında yer alarak hem kültürel hem de coğrafi açıdan bizlere büyük bir avantaj sunmaktadır. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu kadim topraklar, dünya çapında da ilgi çekici bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, kentin turizm noktasında hak ettiği noktaya ulaşması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini anlattı.