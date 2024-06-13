Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Ebrar Sitesi davası devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 109 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Salih T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, tutuksuz sanık Meliha T. de duruşmaya SEGBİS aracılığıyla Antalya adliyesinden katıldı.

Sanıklar yaptıkları savunmada, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini istedi.

Tanık beyanları

Duruşmada Ebrar Sitesi'nin sıvasını ve elektrik işlerini yapan iki inşaat ustası tanık olarak dinlendi.

Elektrik ustası E.I, binanın elektrik işlerini yaptığını bu işleri alırken de Atilla Öz ile anlaşma yaptıklarını söyledi.

Tevfik Tepebaşı'nın ustalara "bu inşaatlarda iş yapmanız için kooperatife üye olmalısınız" dediğini aktaran E.I, "Tevfik hocam olmasaydı bu kooperatif olmazdı ve kurulmazdı. Tepebaşı, Öz ve Mustafa Timurbanga (firari sanık), Ebrar Sitesi'ndeki blokları kendi aralarında paylaşarak bloklardan komisyon alıyordu." ifadelerini kullandı.

Ebrar Sitesi B Blok'ta sıvacı olarak çalışan N.K. de binaların sıva işini yaparken malzemeleri Atilla Öz'ün getirdiğini, ücretini de bu kişiden aldığını belirterek, "Biz bina içerisinde ve sahada Atilla Öz'ü görürdük onunla muhatap olurduk. Tevfik Tepebaşı'nın ve Atilla Öz'ün ortak olduğunu biliyorum. Oranın sıva işini yaparken Atilla Öz ile anlaştık ben paramı ondan alırdım. Binalar blok blok yapıldığı için Tevfik Tepebaşı ve Mustafa Timurbanga'dan da yaptığım iş karşılığında para aldım." ifadelerine yer verdi.

Diğer duruşmalara katılmayıp bu duruşmada dinlenen bazı müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.