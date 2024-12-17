Kahta\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrencilere trafik ve çevre bilinci eğitimi verildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, "Kahta Kaymakamlığı Trafik Eylem Planı" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Gökkuşağı İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine, trafik eğitim parkurun da trafik kuralları ve çevre bilinci konularında eğitim verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere, trafik ışıkları ve levhaların kullanımı, yaya geçidi ve üst geçitlerin doğru kullanımı, kaldırım ve yolların güvenli bir şekilde kullanımı, duraklarda bekleme kuralları, emniyet kemerinin önemi, güvenli oyun alanlarının seçimi, çevre bilinci temel konular uygulamalı olarak anlatıldı.