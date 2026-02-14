Kahta'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
Kahta'da Tefecilik Operasyonu

Kahta\'da Tefecilik Operasyonu
14.02.2026 14:29
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma, tefecilik yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek haksız kazanç elde ettiği ve mağduriyet oluşturduğu tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

