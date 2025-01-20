Kahta\'da Yarı Yıl Sünnet Şöleni

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 170 çocuk yarı yıl tatili dolayısıyla sünnet ettirildi.

Kahta Devlet Hastanesinde, toplu sünnet şöleni için genel cerrahi bölümünde 10 oda ve koridorlar çocuklar için süslendi, sünnet olacak çocuklara çeşitli oyun alanları hazırlandı.

Hastanenin Başhekimi Fedli Emre Kılıç, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen ikinci geleneksel yarıyıl tatili sünnet şöleninde 170 çocuk, uzman doktorlar tarafından ücretsiz olarak sünnet edildiğini söyledi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç da, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.