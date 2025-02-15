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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe'yi kaybettik. Sesiyle, türküleriyle hafızalara kazınan bir sanatçıyı daha uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Mansur Yavaş, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan sanatçı Mustafa Aslan'ın vefatı dolayısıyla X hesabından paylşaım yaptı. Aslan'ın fotoğrafını paylaşan Yavaş, "Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe'yi kaybettik. Sesiyle, türküleriyle hafızalara kazınan bir sanatçıyı daha uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyoruz" notunu düştü.