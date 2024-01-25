 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan bir kahvehanede fiyatları aynı olan sıcak süt satışları çay satışlarını geçince kahvehane adeta süthaneye dönüştü. Kahvehane sahibi kendi hayvanlarından ürettiği sütü sağlık ve lezzetli olduğunu düşünerek sıcak süt satmaya başladı. Süt satışının başlamasının ardından müşteri sayısı da arttı ve vatandaşların özellikle kış aylarında çay yerine sıcak süte olan ilgisi her geçen gün arttı.

Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü
25.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:02
Abone Ol

Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü

Sivas'ta bulunan bu kahvehanede fiyatları aynı olan sıcak süt satışları çay satışlarını geçti

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan bir kahvehanede fiyatları aynı olan sıcak süt satışları çay satışlarını geçince kahvehane adeta süthaneye dönüştü.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir kahvehanede müşteriler çaydan sıkılınca kahve sahibinden farklı bir içecek istedi. Kahvehane sahibi kendi hayvanlarından ürettiği sütün sağlık ve lezzetli olacağını düşünerek kahvehanesinde sıcak süt satmaya başladı. Süt satışının başlamasının ardından müşteri sayısı da arttı. Vatandaşların özellikle kış aylarında çay yerine sıcak süte olan ilgisi her geçen gün arttı. Kahvehane sahibi Erhan Özer, günlük 400 bardak çay satarken sıcak süt satışına başladıktan sonra 400 bardak çayın yerine süt sattığını belirtti. Özer, çayla sütü aynı fiyattan sattığını, süt satışlarının çay satışlarından fazla olduğunu söyledi.

Sütü çaya tercih ettiler

Vatandaşların isteğiyle süt satmaya başladığını belirten kahvehane sahibi Erhan Özer, "Çay ocağımız 25 yıldır hizmet veriyor. Kış geldiğinde insanlar çaya alternatif bir içecek istedi. Bizde ne yapılabilir diye düşündük sonra birisinden süt önerisi geldi. Bizde satmaya başladık, sattıktan sonra rağbet artmaya başladı. Çaydan daha çok süt satar olduk. İnsanlar değişik bir şey istiyordu, sütte organik olduğu için insan güvenle içiyor. Kendi hayvanlarımızdan ürettiğimiz sütleri satıyoruz, daha sağlık oluyor. Maliyeti düşük olduğu için bizim içinde avantajlı oldu. Günde 400'e yakın çay satacağımıza onun yerine süt satar olduk. Çayın ve sütün müşterisi ayrı tabi ki ama insanlar süte daha fazla rağbet göstermeye başladı. Günlük 20 litreye yakın süt satıyoruz. İlk başlarda çay isteyenler daha çoktu ama şuan süt içenler daha fazla" şeklinde konuştu.

"Hem sağlıklı hem lezzetli oluyor"

Sütün daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu belirten Nuri Kaya, "Kış aylarında genelde süt içiyoruz. Çayı her zaman içebiliyoruz. Süt pek bulunmuyordu, sütte burada satılmaya başlanınca içmeye başladık. Hem sağlıklı hem lezzetli oluyor. Kahveci arkadaşımız bal da ikram ediyor balla karıştırıp içiyoruz. Hasta olmamıza engel oluyor, organik olduğu içinde daha çok hoşumuza gidiyor" dedi.

"Çayı ikinci plana bıraktık"

Sabah kahvaltılarında çay yerine süt içmeye başladıklarını belirten Osman Kurt, "Her sabah burada süt içiyoruz. Sabah kahvaltılarında çay yerine süt içiyoruz. Bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Çaya göre daha sağlıklı ve lezzetli oluyor. Kışta geldi çayı ikinci plana bıraktık sütten devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sivas, Çay, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:08:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kahvehane müşteri talepleri artınca süthaneye dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement