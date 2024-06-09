Kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya samuray arıcıkları salındı - Son Dakika
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Kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya samuray arıcıkları salındı

Rize'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında biyolojik mücadele laboratuvarında üretilen samuray arıcıkları doğaya salındı. Rize İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Fındıklı, Ardeşen, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde salımları gerçekleştirilen arıcıkların sadece kahverengi kokarca'ya zarar verdiği belirtildi.

09.06.2024 14:05
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Kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya samuray arıcıkları salındı

RİZE - Rize'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarında biyolojik mücadele laboratuvarında üretilen samuray arıcıkları doğaya salındı.

Rize İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından il genelinde kahverengi kokarca böceği ile yönelik etkin mücadele devam ediyor. Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen samuray arıcıkları, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla Rize'nin Fındıklı, Ardeşen, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde doğaya bırakıldı. Doğaya salımları gerçekleştirilen arıcıkların sadece kahverengi kokarca'ya zarar verdiği belirtildi.

Rize'de 4 ilçede arıcıkların salımlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, "Bugün burada 2017 yılında ülke çapında tespit edilip tarımsal ürünlere zarar verdiği belirtilen kahverengi kokarca böceğiyle alakalı bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan eylem planı doğrultusunda samuray arıcığının salımını gerçekleştirmek üzere toplandık. Arıcık, Tarım ve Orman Bakanlığımız Samsun Karadeniz Teknik Araştırma Enstitüsü'nce üretilmiş olup bugün Rize ilinde dört lokasyonda doğaya salımı gerçekleştirilecek. Fındıklı'dan başladık. Daha sonra Ardeşen, Çayeli ve en son durağımız olan Güneysu ilçemizde salım yaptık. Biz bu salımları bugüne kadar bakanlığımızın ilgili eylem eylem planı çerçeve yapmış olduğumuz çalışmaların neticesi olarak yoğunluğunu tespit ettiğimiz bölgelerde yapıyoruz. Bu arının bugün doğaya salınımıyla beraber etkisi önümüzdeki yıllarda böcek popülasyonunun düşmesi olarak görülecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fındıklı, Güneysu, Ardeşen, Çayeli, Rize, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya samuray arıcıkları salındı - Son Dakika

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