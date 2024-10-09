Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

Çarşamba'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

09.10.2024 21:46
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, "kahverengi kokarca ile kışlak mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarcanın zararının fındık hasadı sonrası daha çok hissedildiğini ifade etti.

Söz konusu zararlıyla biyolojik ve kimyasal mücadele gerçekleştirildiğini dile getiren Sağlam, "Kış yaklaştığı için bu zararlı kışlak yerlere gelecek. Bu yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen 4 ruhsatlı ilaç ile ilaçlama yapmak gerekiyor. İnşallah mücadele neticesinde seneye bu kadar zarar yaşamayacağız." dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da ilçenin tarımsal üretimde önemli bir yerde olduğunu belirterek, "İlçemiz Türkiye'nin en önemli fındık üretim bölgelerinden biri. Bunun yanı sıra Çarşamba Ovamız da pek çok tarım ürünü yetiştiriliyor ve kahverengi kokarca zararlısı bu sene tüm mahsullere zarar verdi. Bu zararlı ile mücadelede Çarşamba Belediyesi olarak bizlere ne görev düşerse yapmaya hazırız." diye konuştu.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ise bu konuda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Daha önce gördüğümüz kahverengi kokarcalar ile bunun bir alakası yok. Bu sadece diğer kahverengi kokarcaya benziyor ancak bu kahverengi kokarca ürünlerimize büyük zarar veriyor. Bununla doğaya zarar vermeden en iyi şekilde mücadele ederek inşallah kurtulacağız" şeklinde konuştu.

Öztürk, ayrıca kahverengi kokarca zararlısı ile kışlak mücadelesi konusunda bir de sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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