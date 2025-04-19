Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Tarım Bakanı Yumaklı, TAGEM Fındık Enstitüsü'nü ziyaret ederek kokarca mücadelesini ele aldı.

19.04.2025 17:39
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1) BAKAN YUMAKLI, TAGEM FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

'KOKARCA KONUSU BU YILIN KONUSU DEĞİL'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında TAGEM Fındık Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, istilacı böceğe karşı TAGEM bünyesinde kurulan laboratuvarda samuray arısı üretimini de inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yumaklı, "TAGEM'e bağlı fındık araştırma enstitüsündeyiz; dünyada bir örneği yok. 90 yıllık bir kurumdan bahsediyoruz. Son derece de kıymetli çalışmalar yapıyor. Özellikle kalite, verimi artışı, yeni Ar-Ge çalışmaları, son dönemde de özellikle fındık bahçelerinin yenilenmesi ile ilgili çok önemli çalışmaları var. Küresel iklim değişikliğinin çok çeşitli etkilerini artık şiddetli bir şekilde görmeye başladık. Bazen zirai don olayı gibi bazen de kahverengi kokarca gibi zararlıların etkileriyle bunları müşahede ediyoruz. Kahverengi kokarca konusu bu yılın konusu değil. 2017 yılında ülkemize Gürcistan'dan giriş yapmış bir zararlıdan bahsediyoruz. Ancak 2022-2023 pandemi yaptığı bir döneme denk geldi. Etkilenen 13 ilimizin, kahverengi kokarcanın etkilerinden muzdarip olan 13 ilimizin valileri ile birlikte kasım ayında bir toplantı yaptık. Orada mücadele planımızı oluşturduk ve uygulama aldık" dedi.

660 BİNİN ÜZERİNDE YAPI İLAÇLANDI

Kokarcayla mücadelede biyoteknik ve feromon tuzaklı mücadeleyi önemsediklerini kaydeden Yumaklı, "46 ilde de 624 yerde farklı versiyonları ile bu mücadele devam ediyor. Burada biyoteknik mücadele de son derece önemli. Feromon tuzaklardan kahverengi kokarcanın düşmanı olan samuray arısına kadar birçok yöntemi kullanıyoruz. Özellikle belli dönemlerde, belli yerlerde ilaçlı mücadeleyi, belli yerlerde biyoteknik mücadeleyi ve feromon tuzakları önemsiyoruz. Her birinin ayrı ayrı etkisi ve önemi var. Uygulamaya başladığımızda bölgede 660 binin üzerinde farklı serender gibi binalar, depo ve odunluklar gibi yapıların ilaçlamasını gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

1 MİLYON SAMURAY ADEDİNE ÇIKILACAK

Kokarcayla mücadelede 1 milyon samuray arasının doğaya salınacağını duyuran Bakan Yumaklı, "Dünyada kokarcayla mücadele eden ülkelerin samuray arısı üretimleriyle ilgili yayınladıkları rakamlar var. Şu ana kadar bizim gördüğümüz farklı ülkelerin en fazla 240 bin üreteni oldu. Ancak geçtiğimiz yıl sadece 200 bin adet üretilmişti. Türkiye çapında TAGEM'in bağlı enstitüleri bu yıl 1 milyon adede kadar çıkmış olacak. Kokarca mücadelesi için 1 milyon samuray arasını doğaya salmış olacağız" dedi.

'BU MÜCADELEDEN GALİP GELECEĞİZ'

Kokarcanın 35 kilometre uçarak çok kolay etkilenmeyen bir zararlı olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Mücadelenin sadece bizlerin işte bu yapmış oldukları eylem planını uygulamasıyla başarılı olmak mümkün değil. Vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olması gerekir. Kahverengi kokarcayla mücadelede alet ve ekipmanlarının kırsal kalkınma desteklerinin içerisine alındığını ve bunların yüzde 50 hibe ile desteklendiğini de belirtmek istiyorum. Bu mücadelede yer alan başta valilerimiz olmak üzere bütün arkadaşlarıma samuray arasını üretilmesi için gayret gösteren bütün enstitülerimize, sahada çalışan arkadaşlarımıza ve ilgili bakanlıklar, diğer kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu komple bir mücadele. Bu mücadeleden galip geleceğiz onda hiçbir şüphemiz yok. Sadece biraz sabır, disiplin ve hep birlikte çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu. Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından Ordu'ya gitti.

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Kaynak: DHA

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