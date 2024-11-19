Kahverengi Kokarca Mücadelesi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahverengi Kokarca Mücadelesi Toplantısı

Kahverengi Kokarca Mücadelesi Toplantısı

Çarşamba'da kahverengi kokarca ile mücadele için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

19.11.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, 2024 yılı kışlak mücadelesi kapsamında kırsal mahalleler ve ilçe merkezinde bulunan tüm metruk binaların ilaçlamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlam, "143 mahallemizin 130'unda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 4 ekip ile 466 metruk kamu binası, 8 merkez mahallemizde de ilçe belediyemiz tarafından 20 metruk binanın ilaçlanması gerçekleştirildi. İlçemizde toplam 14 bin 250 hanenin de ilaçlaması gerçekleştirildi. Ayrıca kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretimi gerçekleştirilen 7 bin 168 samuray arıcığı doğaya salındı." dedi.

İlkbahar aylarının gelmesi ile bahar mücadelesinin de başlayacağını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

"Kış aylarında evlere, çatı aralarına, ahırlara, depolara saklanan kahverengi kokarca zararlısı ile görüldüğü yerlerde ilaçlama yaparak mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra ilkbahar ayları geldiğinde de bu zararlı ile feromon tuzaklar ile mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Bu zararlı ile mücadele ederek inşallah önümüzdeki yıl ürünümüzde üretim ve randıman kaybında daha az hasar ile karşılaşacağız. Bu zararlı ile mücadelede halkımız bilinçlendi ve mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor."

Toplantıda, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Kamil, Çarşamba, samsun, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca Mücadelesi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:06:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kahverengi Kokarca Mücadelesi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.