Kaja Kallas'tan Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Kaja Kallas'tan Filistin'e Destek Mesajı

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistinlilerin devlete sahip olma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

15.02.2025 00:16
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, güvenliğin adaletle gelmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin devlete sahip olma haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kallas, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) CNN International'dan kıdemli Gazeteci Christian Amanpour'un moderatörlüğünü yaptığı bir panele katıldı.

Gazze'deki ateşkesle ilgili olarak, bölgenin yönetiminin doğru ellerde olmasının sağlanmasının önemine işaret eden Kallas, "Biz AB olarak gerçekten bu konunun bir parçası olmak istiyoruz. Çünkü biz, Filistin Yönetimi'nin en büyük destekçileriyiz. Filistinli mülteciler için en büyük destekçileriz. Bu yüzden bence biz de makul ve güvenilir bir ortağız." diye konuştu.

Kallas, "Tabii ki, İsrail'in tanınması ve varlığı da önemli ve ayrıca diğer tarafta Filistinlilerin hakları da önemli." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in tarihini ve kuruluşunu okursanız, kurucuların çok net bir şekilde, güvenliğin adaletle birlikte olması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını görürsünüz. Yani Filistinlilerin hakları var ve bunlara da saygı gösterilmesi gerekiyor. Yani, orada olma hakları var. İsrailliler güvenlikleri konusunda endişeli, ancak Filistinliler devlete sahip olmayı hak ediyor. Bu yüzden, bu şeyleri dengelememiz gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden AB de iki devletli çözümü destekliyor."

Filistin Yönetimi'nin hem politik hem de ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirten Kallas, "Bunu yapıyoruz. Ancak elbette, sonunda, bu tür bir düzenlemeyi kabul edenler Filistinliler ve İsrailliler olmalı. Üzerinde çalışmamız gereken şey bu." dedi.

AB-İsrail Ortaklık Konseyi 24 Şubat'ta toplanacak

Kallas, AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin 24 Şubat'ta toplanacağını, ilk olarak Gazze'deki daha sonra ise genel olarak bölgedeki durumun ele alınacağını söyledi.

Bu kez genel teamülün aksine Ortaklık Konseyi toplantısında AB üst yönetiminin yanı sıra 27 ülkenin temsilcilerinin de bulunacağını ifade eden Kallas, "Bu sefer üye devletler, İsrail ile gerçekten çok açık ve samimi bir tartışma yapmak istiyor. Biliyorsunuz, dostlar ve müttefikler böyle çalışır. Böylece birbirimize karşı gerçekten açık ve samimi oluruz ve ayrıca çok zor konuları da gündeme getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AB içerisindeki bazı kesimler bir süredir en son 2022'de toplanan ve AB'nin İsrail ile ortaklığını 2. maddesinde yer alan insan haklarına saygı şartına bağlayan AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin kurucu anlaşmasının feshedilmesi çağrısında bulunuluyor.

AB ise Konseyi, Gazze'deki gelişmeleri birebir ele alma ve İsrailli muhataplara mevcut eleştirileri iletmek için bir platform olarak toplayacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaja Kallas'tan Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika

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