Kaldırım İhlali Denetimleri Başladı

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Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütüyor.

Yayaların kullanım alanı olan cadde ve sokaklardaki kaldırımların, iş yerleri tarafından işgalinin önüne geçmek amacıyla Terme genelinde zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Kanun ve mevzuata aykırı olarak ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarına yerleştiren iş yerlerine uyarıda bulunan zabıta ekipleri, esnafı kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağı konusunda uyardı.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, kaldırımların amacının vatandaşların rahatça hareket edebilmesini sağlamak olduğuna işaret etti.

Bu doğrultuda esnafın desteğiyle ilçede bir düzen oluşturduklarını belirten Ekiz, "Cadde ve sokaklarında yaptığımız kaldırım düzenleme denetimlerimiz esnafımızı yıldırmak, yıpratmak için değil, ciddi sorun teşkil eden kaldırım işgalinin tamamen önüne geçerek yaşlılarımızın, engellilerimizin, bebek arabasıyla geçen ebeveynlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın konforlu ve rahat şekilde kullanmalarını sağlamak içindir. Göstermiş oldukları anlayış ve iş birliği için tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ekiz, ilk olarak yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda başlattıkları çalışmayı ilçe genelinde hayata geçireceklerini kaydetti.