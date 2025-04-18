Kaldırımda Motosiklet Sürülerine Ceza

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri kaldırımda ilerleyen motosikletin sürücüsüne, 2 bin 167 TL idari para cezası kesti.

Adapazarı'nın Çark Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında Sakarya Millet Bahçesi önünde uygulama yapan trafik ekipleri, kaldırımdan ilerleyen motosiklet sürücüsünü Çark Caddesi'nde durdurarak ceza yazdı. Sürücü yazılan cezaya, Herkes geçiyor, beni gördün bana kafayı taktın burada diyerek tepki gösterdi. Polis memuru ise Size neden kafayı takayım dedi. Sürücü bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciyi de "Sen bu görüntüyü bir yerde yayınla da bak ne yapıyorum ben sana diyerek tehdit etti.

Sürücüye, ilgili kanunlar çerçevesinde 2 bin 167 TL idari para cezası kesildi, ehliyetine de 15 ceza puanı işlendi.