Kale Biberi tatlıya dönüştü

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Coğrafi işaret belgeli Kale biberinden tatlı yapıldı.

Sos, salça, pul biber, toz biber ve tarhanalık biber yapımında değerlendirilen Kale biberinin kullanım alanına bir yenisi eklendi.

Muğla'da bir otelin şefi Ali Osman Yetik, mutfağında biberi tatlı yapımında kullanarak otelin menüsünde sundu.

Belediye Başkanı Erkan Hayla, gazetecilere ilçenin başlıca gelir kaynaklarından birisi olan biberin, otel menülerinde yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Hayla, Kale biberinin tatlı yapımında da kullanılmasının bibere ilgiyi artıracağını söyledi.

Şef Yetik ise biberin tatlı halinin de çok beğenildiğini kaydetti.