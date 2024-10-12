Kaleiçi Old Town Festivali İçin Geri Sayım Başladı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali için geri sayım başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde 17-20 Ekim günleri arasında 9. Kaleiçi Old Town Festivali'ni düzenleyecek. 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi'nin bir kent vizyonu olduğuna dikkati çeken Başkan Ümit Uysal, festivale bu yıl 18 ülkeden 23 şehir katılacağını belirtirken; festival kapsamında düzenlenen forumun gündeminin ise "göç ve uyum" olacağını açıkladı.

Kaleiçi, birbiriyle kesişen dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerini bir araya getiren Antalya'nın tarihi kent merkezi. 1984'te Uluslararası Turizm Yazarları Birliği'nce (FİJET) verilen ve "Dünya Turizm Oscarı" olarak adlandıran 'Altın Elma' turizm ödülünün sahibi olan yaşayan antik kent, dünya turizm trendlerinin değişmesi, ilgisizlik gibi nedenlerle neşesini yıllar içinde kaybetti. Muratpaşa Belediyesi, tam da böyle bir dönemde yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan, esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014'ten itibaren Kaleiçi'ni merkeze alan bir çalışma içine girdi.