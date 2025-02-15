Kalın: Gazze'de Ateşkes Çatırdıyor - Son Dakika
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Kalın: Gazze'de Ateşkes Çatırdıyor

MİT Başkanı Kalın, Münih Güvenlik Konferansı'nda Gazze'deki ateşkesin kırılgan olduğunu vurguladı.

15.02.2025 15:16
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025), Gazze'de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek, İsrail'in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, MSC 2025'e katıldı. "Çok kutupluluk" temasıyla toplanan konferansta, küresel ve bölgesel krizler ele alındı.

Türkiye'nin görüş ve tecrübelerinin de aktarıldığı konferansta Kalın, ikili görüşmeler yaptı ve istihbarat oturumlarına katıldı.

Kalın, yaptığı ikili görüşmelerde çok kutupluluk arayışları, küresel düzenin kırılgan yapısı, değişen dünya düzeninde yapılacak bölgesel ve konu bazlı ittifaklar ile Türkiye'nin izlediği proaktif ve 360 derecelik önleyici istihbarat diplomasisine dikkati çekti.

Filistin'de bir yılı aşkın zamandır yaşanan insanlık felaketinin de görüşüldüğü MSC 2025'te, MİT Başkanı Kalın da Gazze'de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek, İsrail'in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemine değindi.

2024'ün son günlerinde Suriye'de yaşanan gelişmeler de Kalın'ın gündemindeydi.

Kalın, Suriye'deki geçiş sürecinin önemine değinerek, Suriye'nin kalkınabilmesi için ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekti, bölgedeki DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin varlığına da izin verilmemesinin hassasiyetini vurguladı.

Rusya- Ukrayna savaşı

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeni ile hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden hem de Rusya-Ukrayna savaşından direkt etkilendiğini ifade eden Kalın, dünya ekonomisinin düzene girebilmesi için barışın önemine dikkat çekti, bu kapsamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yolu ile çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Kalın, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasının sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli olduğunun altını çizdi.

"İki kutuplu" dünyadan "çok kutuplu" dünyaya geçiş süreci kapsamında Türk istihbaratının çalışmalarına son sürat devam ettiğine değinen Kalın, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik gibi konularda da çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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