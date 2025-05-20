Kalkınma Gazeteciliği Eğitimi Başladı

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan yerel medyanın gelişimi amacıyla 'Kalkınma Gazeteciliği' eğitimi

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı, Başkentte yerel medyanın kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 'Kalkınma Gazeteciliği' konulu program düzenledi. Program çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan katılımcı 25 yerel medya temsilcisi e-Devlet onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Ankara Kalkınma Ajansı, Başkentte yerel gazeteciliğin gelişimi amacıyla 'Kalkınma Gazeteciliği' konulu programa ev sahipliği yaptı. Programda, Ankara'nın kent kimliğinin geliştirilmesi, tanıtılması, yerel medya kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir bir yerel medya ekosisteminin oluşturulması konuları ele alındı. Öte yandan, imzalanan protokol çerçevesinde, katılımcı 25 yerel medya temsilcisi 'Kalkınma Gazeteciliği' eğitimlerini tamamlayarak e-Devlet onaylı sertifika alacak.

"Ankara'nın tanınırlığı bağlamında çok ciddi bir protokol olacak"

Ankara Üniversitesi Rektörü ve Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, protokolün Ankara'nın tanınırlığı ve bilinirliğini sağlayacağını ifade ederek, "Ankara Kalkınma Ajansı'nın bu kadar gayreti varsa, talebi varsa, Ankara Üniversitesi'nin bu kadar yetkin birimleri varsa bunların birleştirmek lazım diye düşündük ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin de büyük gayretleriyle böyle bir protokol aşamasına geldik. Ayrıca Haber Kameramanları Derneği'nin de burada bir protokolün parçası olması son derece kıymetli. Umuyorum ki Ankara'nın hem tanınırlığı, hem bilinirliği, hem görünürlüğü bağlamında çok ciddi bir protokol olacak. Ben bu protokolden hakikaten çok memnunum. Kalkınma gazeteciliği çok önemli. Gazeteciler de kalkınmanın bir parçası aslında. Sadece duyuran değil, aynı zamanda duyurarak kalkınmayı da daha da ileriye götüren bir parça. Pasif değil aktif bir işlem görüyor. Sadece çektiği görüntü ya da fotoğrafları ya da haber içeriklerini duyuran değil aynı zamanda onun takibini de yapan ve yapanlara da teşvik eden bir rol göstermiş oluyor. Biz de bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz" dedi.

"Ankara'daki kalkınmanın öncüsüyüz"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan, programda yaptığı konuşmada, başkentte her konuda kalkınmanın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Kalkınma gazeteciliği, uzun zamandır Ankara Kalkınma Ajansı olarak üzerinde çalıştığımız bir kavram var. Biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak özellikle şehrimizdeki sanattan, spora, kültürden, turizme, eğitime, sağlık sektörüne, aklınıza gelen her konuda Ankara Kalkınma Ajansı olarak Ankara'daki kalkınmanın öncülüğünü yapan kurumlardan bir tanesiyiz. Paylaşımlarımız bizim için çok kıymetli. Biz Ankara'da yapılan işleri özellikle daha iyi anlatabilmek adına bir kalkınma vizyonu sağlayabilmek, yerel medyayı güçlendirmek ve gazetecilerimizin de bakış açısını bu yönde geliştirmek için bir eğitim programına başlıyoruz. İlk etapta en az 20 kursiyerle başlayacak. Ankara'nın taşrasındaki yerel gazetecilere bu bağlamda eğitimler verilecek. Hem Ankaramıza hem Ankaralıya faydalı bir program olmasını umuyoruz" diye konuştu.

"Halkın gazeteciliği noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Etkinliğe destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Polatel, "Haber kameramanları derdinin olması bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda ülkemizin yegane üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi ile birlikte aynı masada olup destek vermemiz bizim için gerçekten kıymetli olacak. O yüzden halkın gazeteciliği noktasında bizim elimizden ne geliyorsa elimizi taş altına koyacağımız zaman bu gündür. Biz de bu organizasyona, bu eğitim programına destek vermekten şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda, Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kalkan, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Polatel'in yanı sıra yerel medya temsilcileri ile diğer ilgililer yer aldı.