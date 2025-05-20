Kalkınma Gazeteciliği Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kalkınma Gazeteciliği Eğitimi Başladı

Haberin Videosunu İzleyin

Ankara Kalkınma Ajansı, yerel medya için 'Kalkınma Gazeteciliği' eğitimi düzenledi.

20.05.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan yerel medyanın gelişimi amacıyla 'Kalkınma Gazeteciliği' eğitimi

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı, Başkentte yerel medyanın kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 'Kalkınma Gazeteciliği' konulu program düzenledi. Program çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan katılımcı 25 yerel medya temsilcisi e-Devlet onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Ankara Kalkınma Ajansı, Başkentte yerel gazeteciliğin gelişimi amacıyla 'Kalkınma Gazeteciliği' konulu programa ev sahipliği yaptı. Programda, Ankara'nın kent kimliğinin geliştirilmesi, tanıtılması, yerel medya kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir bir yerel medya ekosisteminin oluşturulması konuları ele alındı. Öte yandan, imzalanan protokol çerçevesinde, katılımcı 25 yerel medya temsilcisi 'Kalkınma Gazeteciliği' eğitimlerini tamamlayarak e-Devlet onaylı sertifika alacak.

"Ankara'nın tanınırlığı bağlamında çok ciddi bir protokol olacak"

Ankara Üniversitesi Rektörü ve Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, protokolün Ankara'nın tanınırlığı ve bilinirliğini sağlayacağını ifade ederek, "Ankara Kalkınma Ajansı'nın bu kadar gayreti varsa, talebi varsa, Ankara Üniversitesi'nin bu kadar yetkin birimleri varsa bunların birleştirmek lazım diye düşündük ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin de büyük gayretleriyle böyle bir protokol aşamasına geldik. Ayrıca Haber Kameramanları Derneği'nin de burada bir protokolün parçası olması son derece kıymetli. Umuyorum ki Ankara'nın hem tanınırlığı, hem bilinirliği, hem görünürlüğü bağlamında çok ciddi bir protokol olacak. Ben bu protokolden hakikaten çok memnunum. Kalkınma gazeteciliği çok önemli. Gazeteciler de kalkınmanın bir parçası aslında. Sadece duyuran değil, aynı zamanda duyurarak kalkınmayı da daha da ileriye götüren bir parça. Pasif değil aktif bir işlem görüyor. Sadece çektiği görüntü ya da fotoğrafları ya da haber içeriklerini duyuran değil aynı zamanda onun takibini de yapan ve yapanlara da teşvik eden bir rol göstermiş oluyor. Biz de bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz" dedi.

"Ankara'daki kalkınmanın öncüsüyüz"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan, programda yaptığı konuşmada, başkentte her konuda kalkınmanın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Kalkınma gazeteciliği, uzun zamandır Ankara Kalkınma Ajansı olarak üzerinde çalıştığımız bir kavram var. Biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak özellikle şehrimizdeki sanattan, spora, kültürden, turizme, eğitime, sağlık sektörüne, aklınıza gelen her konuda Ankara Kalkınma Ajansı olarak Ankara'daki kalkınmanın öncülüğünü yapan kurumlardan bir tanesiyiz. Paylaşımlarımız bizim için çok kıymetli. Biz Ankara'da yapılan işleri özellikle daha iyi anlatabilmek adına bir kalkınma vizyonu sağlayabilmek, yerel medyayı güçlendirmek ve gazetecilerimizin de bakış açısını bu yönde geliştirmek için bir eğitim programına başlıyoruz. İlk etapta en az 20 kursiyerle başlayacak. Ankara'nın taşrasındaki yerel gazetecilere bu bağlamda eğitimler verilecek. Hem Ankaramıza hem Ankaralıya faydalı bir program olmasını umuyoruz" diye konuştu.

"Halkın gazeteciliği noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Etkinliğe destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Polatel, "Haber kameramanları derdinin olması bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda ülkemizin yegane üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi ile birlikte aynı masada olup destek vermemiz bizim için gerçekten kıymetli olacak. O yüzden halkın gazeteciliği noktasında bizim elimizden ne geliyorsa elimizi taş altına koyacağımız zaman bu gündür. Biz de bu organizasyona, bu eğitim programına destek vermekten şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda, Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kalkan, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Polatel'in yanı sıra yerel medya temsilcileri ile diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: İHA

Politika, E-Devlet, Eğitim, Güncel, Ankara, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalkınma Gazeteciliği Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:07:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kalkınma Gazeteciliği Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.