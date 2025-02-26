Kallas-Rubio Görüşmesi İptal

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapılması planlanan görüşmesinin iptal edildiği bildirildi.

Kallas'ın sözcüsü Anouar El Anouni tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kallas 26-27 Şubat'ta resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunuyor.

Kallas, ziyareti kapsamında Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler hakkında ABD'li senatör ve kongre üyeleriyle görüşecek, ayrıca AB'nin ABD'deki delegasyonuyla bir araya gelecek.

Öte yandan Kallas'ın ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile planlanan görüşmesi ise "programlarının uyuşmaması nedeniyle" iptal edildi.

Sözcü, "Yüksek Temsilci, program sorunları nedeniyle Dışişleri Bakanı Rubio ile bu ziyaretinde bir araya gelmeyecektir. İkili en son Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir araya gelmişti." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile kurduğu temaslarda hem Ukrayna'yı hem de AB'yi dışlaması Brüksel'de hem endişe hem de hayal kırıklığına yol açmıştı.

Kallas, 24 Şubat'ta düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısında Ukrayna konusunu görüşmek üzere ABD'ye gideceğini ve burada Rubio ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Sık sık barış görüşmelerinde AB'nin de yer alması gerektiğini dile getiren Kallas, savaşın bitmesi için varılacak Ukrayna için olası "kötü bir anlaşmanın" sadece Avrupa için değil ABD için de "iyi olmayacağı" konusunda uyarmıştı.