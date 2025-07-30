Kaman'da Yasa Dışı Kenevir Ele Geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir bahçede yapılan aramada yasa dışı olarak kenevir ekildiği belirlendi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın bir bahçede yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri F.Y'ye ait bahçede yaptıkları aramada yasa dışı olarak ekilen 48 kök kenevir ele geçirdi.

Bahçe sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.