Kamu Hastanesinde Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Kamu Hastanesinde Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Gözaltı

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İstanbul'da bir kamu hastanesinde çalışan güvenlik görevlilerinin yardımıyla sahte silah ruhsatı almak için doktorlara başvuran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi.

05.07.2024 11:49
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İSTANBUL'da, bir kamu hastanesinde çalışan güvenlik görevlilerinin yardımıyla başkalarına ait silah ruhsat belgelerini kullanarak, ruhsat yenileyecekmiş gibi doktorlara gidip detaylı kontrollere girmeden silah ruhsatı almak için istenen sağlık raporlarını temin eden kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 2 ilde düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyete silah ruhsatı veren bazı kişilerin ruhsat almaya elverişli olmadığı halde sağlık raporlarının tam olduğuna dair bilgi aldı. Bunun üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis, bir kamu hastanesinde, ilk defa silah ruhsatı almak için sağlık raporuna başvuran kişilerin, hastane güvenlik görevlilerinin aracılığı ile kendilerine ait olmayan eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisinden yararlanarak "yenileme ruhsatı" almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık sağlandığını tespit etti. Şüphelilerin bu sayede yeni silah ruhsatı alacak kişilere uygulanan kapsamlı doktor kontrollerini atlayarak sağlık kurulunda görevli doktorlara daha önceden silah ruhsatları varmış izlenimi uyandırdıkları ve kontrollerin daha hafif muayeneler şeklinde gerçekleştiği saptandı. Kapsamlı doktor kontrollerine girdikleri takdirde, silah ruhsatı almaya yeterli olmayan kişilerin kullanılan sahtecilik yöntemleriyle silahlanmalarına yol açıldığını fark eden polis, çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul ve Bartın'da düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 1 yivsiz tüfek, 850 fişek, 6 silah ruhsatı ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kamu Hastanesinde Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Gözaltı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kamu Hastanesinde Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamu Hastanesinde Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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