Kamu İşçileri İçin Protokol İstendi

Tez-Koop-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması istemiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önündeki açıklamaya Tez-Koop-İş Sendikası ve çeşitli sendikaların üyeleri katıldı.

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, temel taleplerinin protokolün bir an önce imzalanması olduğunu belirterek, kamu işçilerinin taleplerini içeren teklifin esas alınması gerektiğini söyledi.

Özgen, TÜRK-İŞ'in teklifinin pazarlık konusu değil, kamusal hizmetlerin nitelikli bir biçimde sürdürülebilmesinin koşulu olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.