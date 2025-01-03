Kamu Protokolü Emek Hareketini Rahatlatmalı

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HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Kamu Çerçeve Protokolü'nün emek hareketini rahatlatacak düzenlemelerle 1 Mayıs'tan önce imzalanmasını bekliyoruz." dedi.

Sert, sendikada düzenlediği basın toplantısında, 2024'ün çalışma hayatı ve işçiler açısından oldukça zorlu geçen bir yıl olduğunu söyledi.

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Sert, yeni belirlenen rakamın, işveren hariç kimseyi memnun etmediğini savundu.

Sert, "22 bin 104 lira. Yıllara göre artış oranı kendi içerisinde tutarlı olabilir. Ancak, belirlenen asgari ücret, geçim ücreti olarak, bu enflasyonist ortamda, ne yazık ki dizginlenemeyen fahiş fiyatlar karşısında, bu kadar yüksek ev kiraları, gıda fiyatları karşısında, emeğin hakkını koruyabilecek, refah sağlayabilecek bir artış olmadı." diye konuştu.

Kamuda çalışan işçileri ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) çalışmalarının yakında başlayacağını belirten Sert, şunları kaydetti:

" Anayasa Mahkemesi, KÇP ile ilgili verdiği kararda bu protokolün toplu sözleşmeler için bağlayıcılığını ortadan kaldırdı. Son gelişmelerden önce, işveren kesimi olarak kabul ettiğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi hak ve menfaati için KÇP'nin üzerinde bir hak ve kazanım öngörebileceklerini, bunun için sendikalar olarak önümüzün açıldığını düşünüyorduk ama artık bu konuda da endişelerimiz var. Protokolün bağlayıcılığı kaldırılınca kimi kurumlarda acaba daha alt seviyede mi toplu sözleşme masaları kurulacak? Şunun bilinmesinde fayda var, yetkili sendikalar ve konfederasyonumuz HAK-İŞ olarak böyle bir duruma asla izin veremeyiz."

Yeni KÇP'nin, "696 Sayılı KHK"lı ibaresinin oluşturduğu tüm ötekileştirmelerin, ayrımcılığın son bulduğu, sorunların çözümlendiği bir protokol olması gerektiğini işaret eden Sert, "Kamu Çerçeve Protokolü'nün emek hareketini rahatlatacak düzenlemelerle 1 Mayıs'tan önce imzalanmasını bekliyoruz." diye konuştu.