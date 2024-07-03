Kamu-Sen Genel Başkanı: Çalışanlara Ek Zam ve Refah Payı Verilmeden Bu Süreç Atlatılamaz - Son Dakika
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Kamu-Sen Genel Başkanı: Çalışanlara Ek Zam ve Refah Payı Verilmeden Bu Süreç Atlatılamaz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin, çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce çalışandan taraf uygulamalara dönülmesi gerektiğini belirtti. Kahveci, enflasyonun yükselmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarının alım gücünün düştüğünü ve enflasyon farkının zararları karşılamaktan uzak kaldığını ifade etti. Alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolunun refah payı ödemesinden geçtiğini vurgulayan Kahveci, maaşlara ek zam yapılması, refah payı eklenmesi, enflasyon farkının maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi taleplerinin karşılık bulması gerektiğini söyledi.

03.07.2024 15:23
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce çalışandan taraf uygulamalara dönülmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kahveci, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yılın ilk yarısında enflasyonun toplamda yüzde 24,73 yükseldiğini aktaran Kahveci, "Bu ay itibarıyla memur ve emekli maaşlarına yüzde 9,31 oranında enflasyon farkı ödenecek. Ödenecek enflasyon farkı, bir artış olmaktan ziyade dönem içinde meydana gelen erimenin dönem sonunda karşılanması nedeniyle kamu çalışanlarının zararlarını dahi karşılamaktan uzak kalan bir araç olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolunun refah payı ödemesinden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık maaşlara ek zam yapılması da bu ekonomik şartlar altında zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla her zaman ifade ettiğimiz gibi maaşlara ek zam verilmesi, refah payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerimizin karşılık bulması bu süreçte hayatı önem taşımaktadır.

2024 yılının yarısını tamamladığımız bu dönemde memur ve emeklilere verilecek yüzde 10 zamla bu dönemin atlatılamayacağı görülmelidir. Çarşı, pazarda fiyatlar sürekli yükselirken alım gücünü koruyacak, memur ve emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç vardır. Enflasyonun hızının kesilmesi, hayat pahalılığının belinin kırılması uzun bir süre alacak gibi görünmektedir. Çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce çalışandan taraf uygulamalara dönülmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

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