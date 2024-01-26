Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" denildi.