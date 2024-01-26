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Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri başladı - Son Dakika
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Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri başladı
26.01.2024 - 09:39,
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: DHA
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