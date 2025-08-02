Olay, saat 08.00 sıralarında Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta meydana geldi. Hafriyat kamyonu, sokakta ilerlediği sırada, yolun bir bölümü aniden çöktü. Kamyon, oluşan çukurun içine düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık, belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kamyon, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Çukura Düştü - Son Dakika
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