Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.
H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.
H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Devrildi: 53 Koyun Telef, Sürücü Yaralı - Son Dakika
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