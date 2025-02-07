Sinop'un Gerze ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
B.G'nin kullandığı 55 JF 085 plakalı tuğla yüklü kamyon, Samsun-Sinop kara yolu Yaykıl mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası yola dökülen tuğlalar ise karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kamyon Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika
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