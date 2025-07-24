Denizli'nin Çameli ilçesinde kamyondan indirilen tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Cevizli Mahallesi'nde Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı depoda kamyondan indirilen tomruklar sürücü Bünyamin Kaplan'ın (57) üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.???????
Son Dakika › Güncel › Kamyondan Düşen Tomruk Sürücüyü Ezdi - Son Dakika
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