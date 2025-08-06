Kamyonet Anlaşmazlığı Trafik Polisiyle Bitti

ANTALYA'da G.U., iddiaya göre birlikte satın alıp, eski nişanlısının üzerine kaydettirdiği kamyoneti kullanırken polis ekipleri tarafından durduruldu. Nişanın bozulmasının ardından, aracın çalındığını öne süren kadının yaptığı şikayet üzerine araç trafikten menedildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre G.U., evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte kamyonet satın aldı. Resmi işlemler sırasında aracın tescili, G.U.'nun nişanlısının üzerine yapıldı. Bir süre sonra çiftin nişanı bozulunca, ortak aldıkları kamyonet yüzünden anlaşmazlık yaşandı. G.U. aracı kullanmaya devam ederken, eski nişanlısı ise polis merkezine giderek, kamyonetin çalındığını iddia etti.

'TRAFİKTE ÇEVRİLDİ, ARACI OTOPARKA ÇEKİLDİ'

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 07 BNP 943 plakalı kamyonetin bilgilerini sistem üzerinden takip altına aldı. G.U., akşam saatlerinde Batı Çevre Yolu üzerinden Döşemealtı yönüne doğru seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik ve plaka sorgulamasında, kamyonetin çalıntı kaydı olduğu görüldü. Ekipler, aracı bulunduğu noktada bağlayarak çekiciyle otoparka götürdü. G.U. gözaltına alınmazken, araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ'

Yaşanan durum karşısında şaşkınlık yaşayan G.U., olay yerinde polis ekiplerine aracı birlikte aldıklarını, şikayetçinin eski nişanlısı olduğunu belirtti. Durumun tamamen kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını iddia eden G.U., şikayetin geri çekilmesi için eski nişanlısına ulaşmaya çalıştı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,