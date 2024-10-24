Kamyonet Bisikletliye Çarptı: 70 Yaşında Hayatını Kaybetti

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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Kamil Doğan (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle kontrolsüz olarak ana yola çıkan Kamil Doğan'a, A.K.'nin kullandığı 10 TJ 253 plakalı kamyonet çarparak altına alıp sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sürücüler yan yollara yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.