Kanada'da Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde yangınlarla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Kanada'da Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde yangınlarla mücadele devam ediyor

Kanada'nın batısındaki Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde çıkan yangınlar, bölgede büyük hasara yol açıyor. Son bir haftada bölgeye düşen yıldırımların sayısıyla birlikte yeni yangınlar ortaya çıktı. Jasper Ulusal Parkı'nda yayılan yangınlar nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, federal yardımın onaylandığını ve eyalete destek gönderileceğini duyurdu.

25.07.2024 15:05
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Kanada'nın batısındaki Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletleri, yangınlarla mücadele ediyor.

Britanya Kolumbiyası Orman Yangını Servisinden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölgeye 58 binden fazla yıldırımın düşmesi yeni yangınlara yol açtı.

Britanya Kolumbiyası'nda 400'den fazla ve Alberta eyaletinde 176 yangın tespit edildi.

Alevlerin, Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'nda yayılmasının ardından bölge sakinleri, sosyal medya platformu X üzerinden bilgilendirildi.

Jasper Ulusal Parkından yapılan açıklamada, yangının kasabada "önemli kayıplara" yol açtığı belirtilerek, bölgedeki hava kalitesinin kötüleştiği kaydedildi.

Alaska ve Avustralya'dan gelen personelle desteklenen yaklaşık 1900 Alberta itfaiyecisi, bölgeden geçen boru hattı da dahil olmak üzere altyapıyı korumak için uğraşıyor.

Yangın bölgesine federal yardım gönderilecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X platformunda yaptığı açıklamada, Alberta'ya federal yardım gönderilmesinin onaylandığını bildirdi.

Kanada ordusu kaynaklarının, tahliye ve daha fazla acil yangın söndürme desteğinin eyalete gönderileceğini aktaran Trudeau, yangın söndürme ve hava taşımacılığı yardımı koordinasyonunu sağladıklarını duyurdu.

Jasper Ulusal Parkı civarında yaşayan yaklaşık 25 bin kişi, artan alevler nedeniyle 23 Temmuz'da bölgeyi tahliye etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'da Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde yangınlarla mücadele devam ediyor - Son Dakika

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