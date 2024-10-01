Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Akını

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna sadece son 2 haftada gelen düzensiz göçmenlerin sayısının 4 bini aştığı bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçmen akınında 6 bin 267 ile rekor sayılabilecek temmuz ve ağustos aylarındaki düzensiz göçmen sayısına eylül ayında yaklaşıldığı görüldü.

Bakanlık, 4 bin 50'si son iki haftada, eylül ayında toplam 5 bin 284 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na geldiğini duyurdu.

Resmi rakamlara göre 2024 yılı başından bu yana Kanarya Adaları'na toplam 30 bin 808 düzensiz göçmen gelirken, bu sayı 2023'ün tamamında 14 bin 976 idi.

Kanarya Adaları grubundan El Hierro'da 28 Eylül'de yaşanan düzensiz göçmen dramında, alabora olan teknedeki 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 54 kişi halen kayıp bulunuyor.