Kandıra'da Denize Giriş Yasaklandı

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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü (16.06.2024) Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.