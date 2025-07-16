Kangal'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Y.S. idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunun Halep köprüsü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Karaömeroğlu'nun aracında bulunan eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaralananlardan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun eski Bitlis Valisi olduğu öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Karaömeroğlu'nu tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.