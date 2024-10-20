Kangal\'da Yeni Cami İbadete Açıldı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

Yeşilvadi köyünde hayırsever iş insanları Tülay ve eşi Şerafettin Güneyli'nin katkılarıyla yaptırılan caminin açılış törenine, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, ilçe protokolü ve köy halkı katıldı.

Doğan, caminin yapımına katkı sunan Tülay ve Şerafettin Güneyli çiftine teşekkür etti.

İş insanı Şerafettin Güneyli ise doğup büyüdüğü köye cami yapma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Tülay Güneyli de köylerine böyle bir hizmeti yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.