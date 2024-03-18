Kani Karaca ve Doğan Ergin için özel bir konser düzenlenecek

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Türk müziğinin iki önemli ismi, Kani Karaca ile Doğan Ergin'in sanat yaşamlarını ve katkılarını anmak üzere özel bir konser gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, "Yüzyılın Yüzleri" etkinlikleri kapsamında yapılacak konser, 23 Mart'ta 13.00'te CRR Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Karaca ve Ergin'in sanatsal mirasının hatırlatılmasının amaçlandığı konserde, Türk sanat müziği ses sanatçısı Güzin Değişmez ve neyzen Sühendan Aşıkuzun misafir solist olarak yer alacak.

Şef Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu, her iki bestekarın çeşitli formlardaki sözlü ve saz eserlerini solo ve koro olarak icra edecek.

Türk müziğinde son 50 yılın en önemli icracılarından Karaca (1930-2004) ve Ergin (1941-1998), derin dostlukları ve birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla sanat dünyasında iz bıraktı. İki sanatçı Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çok sayıda konser verdi, albümler hazırladı ve yeni nesil sanatçılar yetiştirdi.