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Kanispi şelalesi akmaya başladı

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenen Kanisipi Şelalesi'nde bayram yoğunluğu yaşandı.

Van'ın Çatak ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 100 metre yükseklikteki kayalıklardan çıkarak aşağıya doğru inen su, görenleri hayran bırakıyor. Van'a 75 kilometre uzaklıkta Çatak merkeze ise 5 kilometre mesafede bulunan şelale her yıl Nisan ayında başlayıp 3 ay boyunca akarak güzel bir görüntü oluşturuyor. Mayıs ayı sonunda çok gür bir şekilde akmaya başlar ve Ağustos ayı ortalarında azalmaya başlar. 100 metre yükseklikteki kayalıklardan çıkarak aşağıya doğru beyaz köpükler oluşturarak inen su, görenleri hayran bırakıyor.

Akarken, oluşturduğu süt beyazı renginden dolayı beyaz şelale anlamına gelen Kanispi ismi verildi. Çok güzel bir mesire yeri olup esintisinde serinlemek için özellikle yaz aylarında sıkça ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Van'ın Çatak ilçesinde yer alan Kanispi (Beyazsu) Şelalesi kesin korunacak alanlar listesine alınmıştı.