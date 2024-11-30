Kantinlerde Hijyen Denetimi

Antalya'nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.
Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde, ilçedeki okul kantinleri incelendi.
Ekiplerin çevre okullarda eş zamanlı yaptığı denetimlerde hijyen, çalışma ortamı, gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrol edildi.
Denetimlerde kantin işletmecilerine ve çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı. Ekiplerce kurallara uymadığı tespit edilen 2 kantine cezai ve idari yaptırım uygulandı.
Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.
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