Kapadokya Çikolatası: Öğrenciler Coğrafi İşaretli Ürünlerle Yeni Bir Lezzet Üretti - Son Dakika
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Kapadokya Çikolatası: Öğrenciler Coğrafi İşaretli Ürünlerle Yeni Bir Lezzet Üretti

Kapadokya Çikolatası: Öğrenciler Coğrafi İşaretli Ürünlerle Yeni Bir Lezzet Üretti

Nevşehir'deki Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, coğrafi işaretli ürünleri kullanarak 'Kapadokya çikolatası' üretti. Proje, bölgede turizme katkıda bulunmayı hedefliyor ve patent alma süreci başlatıldı.

30.12.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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NEVŞEHİR'de Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, içinde bal kabağı, kabak çekirdeği, tahin, çıtır kadayıf gibi coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu çikolata üretti. Üretilen çikolataya 'Kapadokya çikolatası' ismini veren öğrenciler, patent sürecini de başlattı. Okul müdürü Yusuf Narin, "Kapadokya turizmine de katkıda bulunmak amacıyla çocuklarımız bir ürün geliştirdiler. Bu ürünü önümüzdeki günler içerisinde ülkemize ve tüm dünyaya mal etmek istiyoruz. Kapadokya turizmine bir değer daha katmak istiyoruz" dedi.

Kapadokya Turizm Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Kardelen Yıldız ve öğrencileri, 'Almanya'dan gelirken çikolata getiriliyor, neden ülkemizden gidilirken bir çikolata götürülmesin' düşüncesiyle yola çıktı. Öğrenciler içinde bal kabağı, kabak çekirdeği, tahin, çıtır kadayıf gibi Nevşehir'e ait coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu çikolata üretti. Yeni teknikler kullanarak yöresel ürünleri ürettikleri çikolataya koyan öğrenciler, çikolataya 'Kapadokya çikolatası' adını verdi ve patent alma sürecini de başlattı. Konuyla ilgili konuşan okul müdürü Yusuf Narin, "Kapadokya turizmine bir değer daha katmak için bu yola çıktık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber, öğrencilerimizin pratik ve teorikte aldıkları eğitimleri günlük hayatlarına indirgeyip, onları hayatlarında kullanmayı sağlayabilmek için yöresel ürünleri değerlendirmek amacıyla hareket ediyoruz. Kapadokya turizmine de katkıda bulunmak amacıyla çocuklarımız bir ürün geliştirdiler. Bu ürünü önümüzdeki günler içerisinde ülkemize ve tüm dünyaya mal etmek istiyoruz. Kapadokya turizmine bir değer daha katmak istiyoruz. Amacımız ve sloganımız; 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en iyi Turizm Otelcilik Meslek Lisesi biz olacağız' Bu doğrultuda öğretmen ve öğrencilerimizin özverili çalışmaları bizleri memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

KAPADOKYA'YA ÖZGÜ BİR ÇİKOLATA ÜRETTİLER

Kardelen Yıldız ise süreci anlatarak, "Öğrencilerimle beraber 'Almanya'dan gelirken çikolata getiriliyor neden ülkemizden gidilirken bir çikolata götürülmesin ve üreteceğimiz bu çikolata birçok ürünü içerisinde barındırsın' dedik. Bu şekilde Kapadokya'ya özgü coğrafi işareti olan, burada yetişmiş ürünleri de içinde barındıran bir çikolata ürettik. Çikolatamızda 'Fildişi kuvertür' kullandık. Kapadokya'ya özgü coğrafi işaretli ürünlerden, özel çömleklerde mayalanarak yapılan köftürü kullandık. Kabak çekirdeği ve bal kabağı kullandık. Daha sonra dolgusunda kadayıf ve tahinde kullandığımız bir çikolata geliştirdik. Bu süreçte öğrencilere, bölgenin değerlerini ve gastronomi zenginliklerini, modern ve füzyon tekniklerle nasıl buluşturabileceklerini uygulamalı olarak öğretme fırsatı sunduk. Yeni tekniklerle coğrafi ve yöresel ürünlerimizi nasıl mutfağımızda kullanabileceğimizi de göstermiş olduk" diye konuştu.

'KURSTA BİR ÇİKOLATA YAPMAYI KARARLAŞTIRDIK'

Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 12'nci sınıf öğrencisi Enes Şahin de şöyle konuştu:

"Okulumuzda bir kurs açıldı ve bu kursta bir çikolata yapmayı kararlaştırdık. Bunları deneyerek, demo yaparak hazırlamaya karar verdik. İçinde coğrafi işaretli ürünlerimizin de yer aldığı çikolata üretmeyi başardık. Okul müdürümüze ve öğretmenlerimize bu kursu açtıkları ve bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Gastronomi, Kapadokya, Nevşehir, Eğitim, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya Çikolatası: Öğrenciler Coğrafi İşaretli Ürünlerle Yeni Bir Lezzet Üretti - Son Dakika

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