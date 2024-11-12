Kapadokya'yı 3.8 Milyon Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kapadokya'yı 3.8 Milyon Turist Ziyaret Etti

Kapadokya\'yı 3.8 Milyon Turist Ziyaret Etti

2024 yılı itibarıyla Kapadokya, 3.8 milyon turistle önemli bir turizm merkezi olmaya devam ediyor.

12.11.2024 12:20
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2024'ün ilk 10 ayında Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Ali Fidan, " Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan, özellikle kültür ve inanç turizmi bakımından en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kapadokya bölgesinde turizm hareketliliği devam ediyor. İlk 10 aylık verilere baktığımızda Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 4 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu, turizmde geçen yıl yakalanan olumlu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Bu yılın ilk 10 aylık bölümünde en fazla ziyaret edilen yerin Göreme Açık Hava Müzesi olduğunu, 2'nci merkezin Zelve Ören Yeri ve 3'üncü olarak da Kaymaklı Yer Altı Şehri'nin olduğunu görüyoruz. Bölgede turizmin 12 aya yayıldığını görüyoruz. Belirli aylarda rakamlar biraz geri çekilse de bölgede turizm artık 12 ay süre ile devam ediyor" dedi.

'HALEN YURT İÇİ VE DIŞINDAN TURİST ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bölgede yeni turistik konaklama tesislerinin açılması ile kongre turizminde önemli bir gelişmenin sağlanabileceğine inandığını aktaran Vali Fidan, "Bölgemize olan ilgi devam etmektedir. Halen yurt içi ve dışından turist almaya devam ediyoruz. Yılın sonuna yaklaşıyoruz. Yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı misafirleri bu harikulade bölgeyi görmeye davet ediyoruz. Özellikle görmemiş olanları bekliyoruz. Görmüş olanları da yine Kapadokya'nın bu masalsı, gerçekten görülmeye değer peribacaları, yeraltı şehirlerini vadilerini elbette balon uçuşlarını görmeye davet ediyoruz. Bunlarla da yetinilmeyeceğinin farkındayız. Misafirlerimiz bölgedeki mimari, yaşam biçimi ve özellikle gastronomiyi ve yemek kültürünü görmüş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 3.8 Milyon Turist Ziyaret Etti - Son Dakika

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